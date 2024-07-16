Месси стал лучшим на Кубке Америки по одному показателю

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком Кубка Америки – 2024 по количеству созданных голевых моментов. Об этом рапортует статистический портал Whoscored.

По сведениям источника, на счету 37-летнего форварда семь созданных голевых моментов на завершившемся турнире. Месси провел на Кубке Америки пять поединков, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

В финальном матче престижного турнира сборная Аргентины минимально одолела Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил нападающий Лаутаро Мартинес.