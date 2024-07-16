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Кубок Америки (Copa America)

Тренер Аргентины: «Месси не хотел уходить даже с травмой»

16 Июля 2024 • 09:00 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травме нападающего национальной команды Лионеля Месси в финальном матче Кубка Америки – 2024.

«Месси – лучший игрок в истории футбола. Лео не хотел покидать поле даже после травмы. Он рожден для того, чтобы творить на футбольном поле. Месси не хотел оставлять своих партнеров. Ради этого он был готов продолжать с поврежденной лодыжкой. Я очень дорожу такими игроками», - передает слова наставника Mundo Deportivo.

Напомним, что 37-летний форвард был заменен в середине второго тайма. Аргентина в финале победила Колумбию со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги
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