Тренер Аргентины: «Месси не хотел уходить даже с травмой»

«Месси – лучший игрок в истории футбола. Лео не хотел покидать поле даже после травмы. Он рожден для того, чтобы творить на футбольном поле. Месси не хотел оставлять своих партнеров. Ради этого он был готов продолжать с поврежденной лодыжкой. Я очень дорожу такими игроками», - передает слова наставника Mundo Deportivo.