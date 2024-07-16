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Кубок Америки (Copa America)

Лаутаро Мартинес повторил достижение легендарного Батистуты

16 Июля 2024 • 08:18 Комментировать

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес успешно выступил на Кубке Америки – 2024. 26-летний нападающий стал лучшим голеадором турнира с пятью забитыми мячами.

Лаутаро повторил достижение легендарного центрфорвард Габриэля Батистуты, выиграв Копу с 5+ голами на турнире. В 1991 году Аргентина стала триумфатором Кубка Америки. Батистута тогда забил шесть мячей.

В финале Кубка Америки - 2024 сборной Аргентины противостояла команда Колумбии. Подопечные Лионеля Скалони выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Мартинес. На счету «альбиселесте» 16 побед на этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Габриэль Батистута Лаутаро Мартинес ещё теги
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