Лаутаро Мартинес повторил достижение легендарного Батистуты

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес успешно выступил на Кубке Америки – 2024. 26-летний нападающий стал лучшим голеадором турнира с пятью забитыми мячами.

Лаутаро повторил достижение легендарного центрфорвард Габриэля Батистуты, выиграв Копу с 5+ голами на турнире. В 1991 году Аргентина стала триумфатором Кубка Америки. Батистута тогда забил шесть мячей.

В финале Кубка Америки - 2024 сборной Аргентины противостояла команда Колумбии. Подопечные Лионеля Скалони выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Мартинес. На счету «альбиселесте» 16 побед на этом турнире.