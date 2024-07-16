Тренер Аргентины высказался о Дибале

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о невызове на Кубок Америки нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.

«Для меня Пауло является особенным футболистом. То, что его не было на Кубке Америки, разбивает мне сердце», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграла против Колумбии. «Альбиселесте» отпраздновали победу в овертайме со счетом 1:0. Единственный гол забил центральный нападающий Лаутаро Мартинес.

В минувшем сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому». Форвард забил 16 мячей и сделал десять результативных передач.