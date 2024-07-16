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Кубок Америки (Copa America)

Названы 11 лучших игроков Кубка Америки - Месси в списке

16 Июля 2024 • 07:55 Комментировать

Аналитики портала Whoscored представили свою версию символической сборной Кубка Америки – 2024. В нее попал звездный нападающий Лионель Месси, который со сборной Аргентины защитил чемпионский титул.

Вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла).

Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Рональд Араухо (Уругвай), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Мойсес Кайседо (Эквадор), Алексис Макаллистер (Аргентина).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Саломон Рондон (Венесуэла).

В финале Кубка Америки Аргентина одержала победу над Колумбией со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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