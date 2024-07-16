Названы 11 лучших игроков Кубка Америки - Месси в списке

Аналитики портала Whoscored представили свою версию символической сборной Кубка Америки – 2024. В нее попал звездный нападающий Лионель Месси, который со сборной Аргентины защитил чемпионский титул.

Вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла).

Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Рональд Араухо (Уругвай), Пьеро Инкапье (Эквадор).

Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Мойсес Кайседо (Эквадор), Алексис Макаллистер (Аргентина).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Саломон Рондон (Венесуэла).

В финале Кубка Америки Аргентина одержала победу над Колумбией со счетом 1:0.