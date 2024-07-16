Месси высказался о своём состоянии после травмы в финале

37-летний форвард вышел в основе «альбиселесте» в финале Кубка Америки против Колумбии, но смог отыграть только 66 минут, после чего был вынужденно заменён из-за травмы. Игрок был в слезах после ухода с поля. Без Месси аргентинцы добыли минимальную победу благодаря голу Лаутаро Мартинеса в экстра-тайме.

«Турнир завершился, и я хочу поблагодарить всех за сообщения и поздравления. Слава Богу, со мной всё в порядке, и я надеюсь, что уже скоро смогу вернуться на поле, чтобы наслаждаться любимым делом. Очень рад, ведь мы достигли поставленной цели – выиграли Кубок Америки. Мы не только команда, но и семья. У нашей сборной прекрасное настоящее и яркое будущее», – написал Месси в социальных сетях.