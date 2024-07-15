Хамес Родригес — о поражении в финале: «Ужасно больно»

Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал поражение от сборной Аргентины.

Финальная встреча Кубка Америки – 2024 завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинского коллектива. Единственный мяч забит в овертайме Лаутаро Мартинесом.

— Ужасно больно. Мы боролись до самого конца, я горжусь своими партнерами! Спасибо, — написал Родригес на своей страничке в социальной сети.

На минувшем турнире 33-летний полузащитник принял участие во всех шести матчах, забил один мяч и записал в свой актив шесть ассистов.

Стоит сказать, что Родригес был признан лучшим игроком Кубка Америки – 2024.