Месси выложил новое фото с трофеем после победы в Кубке Америки

Нападающий Лионель Месси опубликовал новый пост на своей страничке в социальной сети.
Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины одержала победу над Колумбией в финальном матче Кубка Америки – 2024. Игра продолжалась 120 минут и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси выложил новую фотографию, на которой запечатлена вся большая семья, а его дети держат новый трофей.
— Семья, спасибо, что вы всегда рядом, — написал 37-летний Месси.
На минувшем турнире футболист принял участие в пяти играх, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.
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