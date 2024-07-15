Месси выложил новое фото с трофеем после победы в Кубке Америки

Нападающий Лионель Месси опубликовал новый пост на своей страничке в социальной сети.

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины одержала победу над Колумбией в финальном матче Кубка Америки – 2024. Игра продолжалась 120 минут и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси выложил новую фотографию, на которой запечатлена вся большая семья, а его дети держат новый трофей.

— Семья, спасибо, что вы всегда рядом, — написал 37-летний Месси.

На минувшем турнире футболист принял участие в пяти играх, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.