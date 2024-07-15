Гладилин: «Влияние Месси на сборную Аргентины сегодня огромно»

За океаном минувшей ночью сборная Аргентины завоевала Кубок Америки, обыграв минимально команду Колумбии. Место в составе «альбиселесте» на турнире нашлось и ветеранам сборной – Анхелю ди Марии и Лионелю Месси. Бывший футболист Валерий Гладилин оценил их влияние на аргентинскую команду сегодня.

«В сборной Аргентины большие традиции. Вокруг лидеров, таких как ди Мария, Месси и ряда других игроков, объединяется молодежь. Они задают тон, а остальные стараются подражать и не отставать», - говорит Гладилин для «Газеты.Ру», добавив, что влияние Месси на сегодняшнюю команду Аргентины остаётся огромным.

Напомним, что судьбу финала с колумбийцами решил гол форварда аргентинцев Лаутаро Мартинеса во втором дополнительном тайме.