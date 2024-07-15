Булыкин: Не удивлюсь, если Месси снова выиграет «Золотой мяч»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о шансах аргентинского нападающего Лионеля Месси на победу в номинации «Золотой мяч».
Эксперт считает, что Месси в очередной раз отлично себя проявил на международном турнире, несмотря на травму в финале.
«Аргентина с Месси в последнее время выиграла заветные трофеи, и Лионель стал самым титулованным футболистом на планете, поэтому не удивлюсь, если ему опять вручат «Золотой мяч», — заявил Булыкин «Чемпионату».
При этом Булыкин отметил, что хотел бы увидеть Ямаля и Беллингема конкурентами Месси, но пока аргентинец продолжает оставаться на вершине.
15 июля сборная Аргентины одержала победу над Колумбией (1:0) в финале Кубка Америки и выиграла третий международный турнир подряд.
Но хейтерки могут построчить что-то типа: "ну все, гному ЗМ!111))))))))" и наставить плюсиков друг другу)