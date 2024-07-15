Титов: Удивило, что Бразилия не попала в финал Кубка Америки

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился комментарием о результате сборной Бразилии на минувшем Кубке Америки.

Титов признался, что не смотрел турнир, так как забывал про него из-за чемпионата Европы.

— Смотрел, кто и как сыграл уже утром. Конечно, удивило, что не оказалось Бразилии в финале, — цитирует Титова «Чемпионат».

Сборная Бразилии смогла выйти в плей-офф Кубка Америки лишь со второго места, отдав первую позицию в группе Колумбии. В четвертьфинале бразильцы проиграли Уругваю в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:4 – по пен.).

Добавим, что победителем Кубка Америки во второй раз подряд стала сборная Аргентины.