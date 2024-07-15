Скалони высказался об уходе ди Марии

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал уход полузащитника Анхеля ди Марии из национальной команды после финала Кубка Америки – 2024.
«Сегодняшнее выступление Анхеля было одним из лучших в его карьере. Ди Мария – легендарный игрок. То, как закончилась его история, можно сравнить с кино», - приводит слова главного тренера Tyc Sports.
Финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии состоялся на стадионе в Майами. Встреча завершилась минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Автором гола стал нападающий Лаутаро Мартинес. Ди Мария был признан лучшим футболистом финала.
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