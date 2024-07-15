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Кубок Америки (Copa America)

Скалони заявил о готовности тренировать сборную Аргентины ещё 15 лет

15 Июля 2024 • 12:37 Комментировать
Аргентина
1:0
Колумбия

Сборная Аргентины в ночь на понедельник выиграла уже второй Кубок Америки под руководством Лионеля Скалони. Если посмотреть шире, то с этим тренером «альбиселесте» выиграли ещё два титула – кубок мира и Финалиссиму.

После победы над Колумбией (1:0) в финале Кубка Америки Лионель Скалони ответил на вопрос о своём будущем.

«Мой контракт действует ещё два года. Нужно сказать президенту, чтобы он предложил мне контракт на 15 лет, и я его подпишу», - цитирует Скалони All About Argentina.

В следующий раз сборная Аргентины соберётся в Южной Америке продолжится отборочный турнир чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони

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