Месси всего двумя словами прокомментировал победу на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал новый пост в социальных сетях. Он посвятил его победе на Кубке Америки – 2024. Звездный форвард разместил снимок с двумя кубками и подписал его следующими словами: «Еще один».

Напомним, что в финальном поединке Кубка Америки Аргентине противостояла Колумбия. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали минимальную победу в овертайме со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил центрфорвард Лаутаро Мартинес.

Месси сыграл в финале всего 65 минут. 37-летнего футболиста заменили из-за травмы ноги.

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