Стало известно, сколько времени Месси может пропустить из-за травмы

Лионель Месси получил травму в финальном матче Кубка Америки, в котором сражались сборные Аргентины и Колумбии. Месси получил повреждение голеностопа и даже расплакался из-за вынужденной замены по ходу второго тайма.

В сети появились кадры, на которых Месси сидит на скамейке с опухшим голеностопом. Подозревают, что Лео получил растяжение связок. В таком случае срок восстановления может составить до восьми недель.

В ближайшее время, после прохождения обследования, информацию о состоянии 37-летнего Лео Месси наверняка предоставят в «Интер Майами». Будем следить за новостями.