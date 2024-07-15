Ди Мария: «Это был последний мой матч»

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался после финала Кубка Америки – 2024. Это был последний матч вингера за национальную команду.
«Главный тренер сказал, что мне нужно сыграть еще один матч для оваций. Сегодняшний поединок был для меня последним. Все чувства в этот день были очень странными», - передает слова футболиста инсайдер Гастон Эдул в своих социальных сетях.
В финальном матче турнира сборной Аргентины противостояла Колумбия. «Альбиселесте» одержали минимальную победу в овертайме со счетом 1:0. Это второй подряд триумф аргентинцев на Кубке Америки.
Бан пользователя