Лаутаро Мартинес высказался после победы на Кубке Америки

Центрфорвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы на Кубке Америки – 2024.

«Я рад получить титул и забить победный мяч. Это стоило нам многого. Наша команда снова привезет в Аргентинку кубок. Этого хотели все», - передает слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Финальный матч престижного турнира между сборными Аргентины и Колумбии состоялся в ночь с 14 на 15 июля. Подопечные Лионеля Скалони одержали победу в овертайме со счетом 1:0. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес. Это второй подряд триумф «альбиселесте» на Кубке Америки.