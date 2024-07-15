Стогниенко: «Посмотрели на Аргентину без Месси»

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о финальном матче Кубка Америки – 2024, в котором встречались сборные Аргентины и Колумбии.

«Посмотрели на Аргентину без Месси - капитан травмировался и во втором тайме поле покинул. У Аргентины очень большой запас по уверенности и мастерству. победа аргентинцев скорее закономерна», - передает слова комментатора «Чемпионат».

Напомним, что Месси получил повреждение и был заменен на 65-й минуте во втором тайме.

Сборная Аргентины победила Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Лаутаро Мартинес.