Месси не забил ни одного гола в финалах Кубка Америки

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки – 2024, проходившего на футбольных полях США. В финальном поединке команда Лионеля Скалони в овертайме одолела Колумбию со счетом 1:0. Единственным голом отметился форвард Лаутаро Мартинес.

Главная звезда сборной Аргентины - нападающий Лионель Месси - провел лишь 65 минут в решающем матче. 37-летней футболист был заменен из-за травмы. Таким образом, Месси снова не смог отметиться забитым мячом в финале Кубка Америки. Он принимал участие в четырех финалах, но уходил с поля без голов.

На прошедшем турнире Лионель записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.