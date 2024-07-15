Месси выиграл четыре титула со сборной Аргентины

37-летний нападающий Лионель Месси стал триумфатором Кубка Америки – 2024 в составе сборной Аргентины. В финальном поединке престижного турнира «альбиселесте» минимально одолели Колумбию со счетом 1:0. Решающий гол забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Для опытного форварда этот трофей стал четвертым в национальной команде. Месси два раза выигрывал Кубок Америки, становился чемпионом мира, а также победителем Финалиссимы.

Напомним, что нападающий не смог до конца доиграть сегодняшний финал. Лионель был заменен в середине второго тайма из-за повреждения.

Месси выступил лучше, чем Роналду на Евро