Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки

В ночь с 14 на 15 июля в США прошел финальный поединок Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Встреча состоялась на стадионе в Майами и завершилась победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил нападающий Лаутаро Мартинес.

После финального свистка был определен лучший игрок поединка. Им стал 36-летниий атакующий полузащитник Анхель ди Мария. Вингер появился на поле в основном составе и был заменен на 117-й минуте.

Ранее Анхель заявил, что после Кубка Америки завершит карьеру в национальной команде. В составе сборной Аргентины ди Мария сыграл 145 поединков и забил 31 гол.