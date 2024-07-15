Месси выиграл 45-й трофей, он является самым титулованным футболистом в истории

В Майами состоялся финальный поединок Кубка Америки между национальными сборными Аргентины и Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой команды Лионеля Скалони со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил форвард Лаутаро Мартинес.

Благодаря этому триумфу 37-летний нападающий Лионель Месси стал обладателем 45 трофеев. Аргентинец является самым титулованным футболистом в истории. На втором месте находится бывший защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес (43).

Напомним, что с лета 2023 года Лионель выступает за американский клуб «Интер Майами». Нападающий перешел в эту команду на правах свободного агента из «ПСЖ».