Ди Мария эмоционально высказался после победы на Кубке Америки

В ночь с 14 на 15 июля состоялся финальный матч Кубка Америки – 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Подопечные Лионеля Скалони победили со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол забил центральный нападающий Лаутаро Мартинес.

После финального свистка вингер Анхель ди Мария прокомментировал триумф своей команды.

«Я мечтал покинуть сборную именно так. Аргентина – моя страна и любовь. Всем спасибо!», - приводятся слова игрока в социальных сетях Фабрицио Романо.

За сборную Аргентины 36-летний полузащитник провел 145 матчей и отметился 31 забитым мячом.