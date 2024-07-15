Назван лучший игрок Кубка Америки - это не Месси

15 июля состоялся финальный поединок Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в овертайме «альбиселесте» вырвали победу благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса.

После финального матча организаторы турнира назвали имя лучшего футболиста Кубка Америки 2024 года. Индивидуальную награду получил полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес. 33-летний хавбек принял участие в шести поединках турнира, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

В общей сложности на счету Хамеса 107 поединков за Колумбию, 28 забитых мячей и 33 ассиста.