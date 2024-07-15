Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Кубок Америки (Copa America)

Назван лучший игрок Кубка Америки - это не Месси

15 Июля 2024 • 08:00 Комментировать (2)

15 июля состоялся финальный поединок Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в овертайме «альбиселесте» вырвали победу благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса.

После финального матча организаторы турнира назвали имя лучшего футболиста Кубка Америки 2024 года. Индивидуальную награду получил полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес. 33-летний хавбек принял участие в шести поединках турнира, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

В общей сложности на счету Хамеса 107 поединков за Колумбию, 28 забитых мячей и 33 ассиста.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 1
🤣 2
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Колумбии Хамес Родригес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
15 Июля 2024 в 08:43
Обьективно
Ответить
Alex1972
15 Июля 2024 в 08:26
Да.. Поздравляем!.. 👍
Ответить
Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Зидан получил приглашение от «Реала» «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити» «Реал» нашёл звёздную замену Модричу - цена минимум 70 млн евро Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю «Ливерпуль» сообщил новость о Клоппе
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Аргентина Аргентина
Колумбия Колумбия
1
0
2.32 3.20 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
08:36 · Кубок Америки
Месси выиграл 45-й трофей, он является самым титулованным футболистом в истории 1
08:11 · Кубок Америки
Ди Мария эмоционально высказался после победы на Кубке Америки
08:00 · Кубок Америки
Назван лучший игрок Кубка Америки - это не Месси 2
07:27 · Чемпионат Европы 2024
Месси выступил лучше, чем Роналду на Евро
07:21 · Кубок Америки
Месси расплакался по ходу финала Кубка Америки - известна причина 1
07:14 · Кубок Америки
Месси «сломался» в финале Кубка Америки
04:23 · Кубок Америки
Месси установил рекорд финалов Кубка Америки
03:39 · Кубок Америки
Старт финала Кубка Америки откладывается из-за фанатских беспорядков
02:14 · Кубок Америки
Месси и ди Мария – в основе сборной Аргентины на финал Кубка Америки
14 Июля
17:22 · Кубок Америки
Месси высказался о будущем сборной Аргентины
14:56 · Кубок Америки
Месси вручил подарки игрокам сборной Аргентины 5 фото
13:13 · Кубок Америки
Андронов дал прогноз на финал Аргентина - Колумбия
08:12 · Кубок Америки
Месси рассказал, как страдал в сборной Аргентины 3
07:55 · Кубок Америки
Месси обратился к болельщикам сборной Аргентины 1
07:50 · Кубок Америки
Месси эмоционально высказался перед финалом Кубка Америки
07:44 · Кубок Америки
Луис Суарес стал лучшим игроком матча за бронзу на Кубке Америки
05:00 · Кубок Америки
Месси ждёт гола от ди Марии в финале Кубка Америки
04:49 · Кубок Америки
Тренер сборной Колумбии рассказал, что нужно его команде для победы над Аргентиной в финале
03:09 · Кубок Америки
​Ривалдо: «Выступление сборной Бразилии - это позор»
01:31 · Кубок Америки
Скалони поделился планом Аргентины на финал Кубка Америки
13 Июля
23:09 · Кубок Америки
​Адольфо Валенсия: «Месси уже не тот»
22:53 · Кубок Америки
Месси рассказал, до каких пор будет играть в футбол
22:42 · Кубок Америки
​Наставник канадской сборной раскритиковал организацию Кубка Америки в США 1
18:09 · Кубок Америки
В финале Кубка Америки перерыв составит почти полчаса по необычной причине
15:51 · Кубок Америки
Ди Мария вспомнил о работе с Марадоной, Моуринью и Анчелотти
Все новости
Рекомендуем