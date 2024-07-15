Месси расплакался по ходу финала Кубка Америки - известна причина

В Майами состоялся финал Кубка Америки - 2024 между национальным сборными Аргентины и Колумбии. Победу в матче со счетом 1:0 отпраздновали подопечные Лионеля Скалони. Решающий мяч в дополнительное время забил центрфорвард Лаутаро Мартинес.

Стоит отметить, что 37-летний нападающий «альбиселесте» Лионель Месси не смог доиграть финальную встречу. Игрока из-за травмы заменили на 65-й минуте матча. Звездный игрок расплакался, когда покинул поле.

Сборная Аргентины два раза подряд выиграла Кубок Америки. Также команда Скалони является действующим чемпионом мира по футболу.