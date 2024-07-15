Месси «сломался» в финале Кубка Америки

В ночь с 14 на 15 июля прошел финальный поединок Кубка Америки – 2024, в котором встречались сборные Аргентины и Колумбии. Матч завершился минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть встречу до конца. 37-летний футболист был заменен в середине второго тайма из-за повреждения.

Стоит отметить, что подопечные Лионеля Скалони стали триумфаторами Кубка Америки во второй раз подряд.

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