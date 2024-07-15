Месси расплакался и повторил сценарий Роналду: Аргентина выиграла Кубок Америки рекордный 16-й раз, додавив Колумбию

Почти через четыре с половиной часа после завершения финала Евро-2024 начался финал Копа Америка того же года. Вообще-то стартовый свисток должен был прозвучать в три часа по московскому времени, но его отложили более чем на час. По-нормальному нельзя же.

Возникли проблемы с допуском болельщиков на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Люди пытались проникнуть на арену то ли без билетов, то ли по поддельным билетам. В результате возникла давка, были пострадавшие и задержанные полицией.

Месси – в стартовом составе. Ещё бы не оказалось его там. Для Лео это был последний матч за сборную Аргентины на Кубках Америки – если не передумает, конечно. А для ди Марии – последний матч за «альбиселесте» в принципе.

Лионель Скалони не сделал изменений в аргентинском стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Нестор Лоренсо произвёл одну перестановку – вынужденную. На правом фланге обороны Колумбии дисквалифицированного Муньоса подменил Сантьяго Ариас.

На 36-й секунде неудачно пробил Хулиан Альварес после прострела Монтьеля с правого фланга – левее створа. Колумбия быстро отжалась от своих ворот. Тот же Кордоба чрезвычайно высоко прессинговал Эмилиано Мартинеса. В целом «кофейщики» оставили «бело-голубых» без мяча.

Луис Диас с дистанции проверил Эми Мартинеса в левом углу – тот совладал. Сантьяго Ариас, поддерживаемый Хамесом, регулярно делал доставки справа. Когда скинул он на Кордобу, тот принял мяч на грудь и из-под Ромеро пальнул в дальний угол. Мяч попал в штангу.

Искр на поле хватало, чтобы высекаться и летать, – неуступчивость и всё такое. Колумбийцы в период максимальной активности не забили, а аргентинцам удалась контратака, где ди Мария прострелил слева, а Месси угодил в своего же партнёра – в подпрыгнувшего Хулиана Альвареса.

До эпизода с накрытым ударом Месси колумбийцы не использовали шанс с углового. Хамес Родригес подал стандарт справа, Лерма выполнил скидку с дальнего угла вратарской, и Куэста не поставил неразрешимых задач перед Эмилиано Мартинесом.

На 33-й минуте Лерма протестировал аргентинского вратаря издали – кипер на высоте (в нижнем углу). А где Месси? Не жалели его соперники. Джон Ариас в падении по инерции вкатил Лео в электронный щит, где плыла надпись «Degree». Высокая степень жёсткости. Хард рок, да?

Медицинская помощь потребовалась ветерану – подняли его на ноги. В конце тайма Месси напомнил о себе подачей слева со штрафного, после которой Тальяфико ударил головой выше створа. Первый тайм в итоге так и завершился двумя нолями по счёту.

Команды были достойны друг друга, победитель по игре не предсказывался. Интрига никуда не девалась. В начале второго тайма Сантьяго Ариас пробил с правого полуфланга, это смотрелось опасно, рядом с противоположной штангой прошёл мяч.

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Аргентинцы в долгу не остались – тоже момент не реализовали. Макаллистер кинулся к чужой вратарской, но Камило Варгас сократил расстояние до минимума и не дал пробить Алексису. Тот сместился левее и оставил мяч ди Марии, с чьим ударом Варгас справился.

На исходе часа игры Макаллистер нанёс удар, и мяч попал в руку Лерме – без пенальти. Ди Мария дальше в падении метил в правый угол – Варгас на месте. И неприятная ситуация сложилась для аргентинцев минут через десять. Месси упал на газон на ровном месте.

Неудачно поскользнулся Лео, подвернул голеностоп. Тут уж вынужденная замена. Напомним, для Месси это был последний матч на Кубках Америки. Он швырнул вниз бутсу с пострадавшей правой ноги. А присев на сиденье запасных, закрыл руками лицо. Вскоре показали, как Месси плачет.

Игра продолжилась без ключевой звезды. Кордоба и Макаллистер вошли в контакт в штрафной площади сборной Аргентины – проверка ВАР и нет пенальти. Энцо Фернандес забил мяч в правый угол, но там отмена гола из-за офсайда Николаса Гонсалеса, заменившего Месси.

Куэста ударил головой выше створа с навеса Хамеса со штрафного. Позже – хитрый момент аргентинцев. Нико Гонсалес слева перспективно скинул головой из-под Сантьяго Ариаса. Колумбийцам там повезло дважды – что никто не замкнул и что мяч не юркнул в дальний угол.

В компенсированное время «кофейщикам» ещё повезло дважды – в разных эпизодах. Мохика возле своих ворот выбил мяч в де Пауля – это рикошет на Альвареса, которого всё же смогли накрыть. Ди Мария длинно подал угловой слева, Ромеро сбросил, а Гонсалес ковырнул мяч выше.

0:0 в основное время – это переход в дополнительное. В финале Копа Америка именно так. Тут всё по-взрослому. Получается, третья затяжка по времени. Первая была непредвиденной из-за давки, вторая была изначально анонсированной (в перерыве на стадионе выступала Шакира).

Овертайм первый, овертайм второй – это уж кто как вывезет. 95-я минута: Де Пауль простреливает слева, а Нико Гонсалес бьёт низом в руки Варгаса. 108-я минута: ди Мария справа грузит к дальней штанге, где не дотягивается в скольжении Лаутаро Мартинес.

Карраскаль, вышедший на замену у Колумбии, отдаёт по зоне левого инсайда в касание проникающий пас в обход Ромеро на Борху. Тот пытается нанести удар, а Лисандро Мартинес блокирует на угловой. 112-я минута – что на ней? Катастрофа для сборной Колумбии?

Потеря на чужой половине поля обернулась для «кофейщиков» пропущенным голом. Ло Чельсо сквозь дыру запустил по правому полуфлангу Лаутаро Мартинеса, и тот хладнокровно разобрался с Варгасом, засунув мяч в дальний угол (1:0).

Эмоции колумбийцев вылились в разборки на футбольном поле, но не в спасение от поражения – первого за 29 матчей. Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд и шестнадцатый в истории – опередила по этому показателю Уругвай и установила рекорд.

Чьи сценарии повторили Месси и сборная Аргентины? Естественно, Роналду и сборной Португалии. В финале Евро-2016 Криштиану тоже заменился из-за травмы, а его команда выиграла в дополнительное время у Франции. Ну и по слезам теперь сравнивать их будут.

Кирилл Иванцов