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Кубок Америки (Copa America)

Месси установил рекорд финалов Кубка Америки

15 Июля 2024 • 04:23 Комментировать
Аргентина
0:0
Колумбия
1 2.10 X 3.00 2 4.70
1-й тайм

Лионель Месси попал в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч Кубка Америки с Колумбией.

Начало встречи было запланировано на 03:00 по московскому времени, однако из-за фанатских беспорядков старт игры пришлось неоднократно откладывать. Как стало известно ещё несколько часов назад, Месси оказался в основе «альбиселесте» на решающий матч. По данным Opta, форвард «Интер Майами» – самый возрастной футболист в 21 веке, попавший в стартовый состав в финале Кубка Америки. Лионелю сейчас 37 лет и 20 дней.

Как признавался сам Месси, нынешний розыгрыш Кубка Америки станет для него заключительным.

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АРГЕНТИНА КОЛУМБИЯ
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