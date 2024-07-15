Старт финала Кубка Америки откладывается из-за фанатских беспорядков

Начало финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии было отложено из-за столкновения болельщиков.

На «Хард Рок Стэдиум» проникли люди, не имеющие билетов, из-за чего возникла давка, сообщает журналист Гастон Эдуль. Есть пострадавшие. Изначально старт поединка был перенесён на 03:45 по московскому времени, однако организаторам, вероятно, придётся отложить игру на ещё более позднее время. Финал не начнётся, пока посетители без билетов не покинут территорию.

Стартовый свисток должен был прозвучать ещё в 03:00.

«Хард Рок Стэдиум» – стадион в Майами. На нём пройдут матчи чемпионата мира 2026 года.