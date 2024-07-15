Месси и ди Мария – в основе сборной Аргентины на финал Кубка Америки

Самые стойкие любители футбола не легли спать после финала чемпионата Европы, ведь в ночь на понедельник пройдёт ещё один большой финал – финал Кубка Америки. В битве за этот трофей сыграют сборные Аргентины и Колумбии.

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони включил в стартовый состав таких футболистов: Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, де Пауль, Макаллистер, ди Мария, Месси, Альварес.

Матч между сборными Аргентины и Колумбии стартует в 03:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.