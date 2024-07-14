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Кубок Америки (Copa America)

Месси высказался о будущем сборной Аргентины

14 Июля 2024 • 17:22 Комментировать
Аргентина
...
Колумбия
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Через 8 ч. 14 мин.

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий о будущем команды.

«В сборной очень молодое поколение игроков. Некоторые уже выигрывали Кубок Америки и чемпионат мира, а им 23, 24 или 25 лет. Впереди у них целая карьера в сборной. Я надеюсь, что они не потеряют стремление к победам и передадут его тем, кто придёт за ними. Для меня главное – иметь хорошую команду. Тогда вы можете чего-то добиться», - цитирует Месси Ole.

В ночь с воскресенья на понедельник сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграет против Колумбии. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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