Месси высказался о будущем сборной Аргентины

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий о будущем команды.

«В сборной очень молодое поколение игроков. Некоторые уже выигрывали Кубок Америки и чемпионат мира, а им 23, 24 или 25 лет. Впереди у них целая карьера в сборной. Я надеюсь, что они не потеряют стремление к победам и передадут его тем, кто придёт за ними. Для меня главное – иметь хорошую команду. Тогда вы можете чего-то добиться», - цитирует Месси Ole.

В ночь с воскресенья на понедельник сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграет против Колумбии. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.