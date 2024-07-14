Аргентина – Колумбия: Месси, Хамес и кто ещё должен попасть в стартовые составы на финал Кубка Америки

Сборные Аргентины и Колумбии схлестнутся в финале Кубка Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Макаллистер, Энцо Фернандес, де Пауль, ди Мария, Хулиан Альварес, Месси.

Колумбия: Камило Варгас, Мохика, Куэста, Давинсон Санчес, Сантьяго Ариас, Лерма, Урибе, Луис Диас, Хамес Родригес, Джон Ариас, Кордоба.

Предположим, что у сборной Аргентины не будет изменений в стартовом составе по сравнению с полуфиналом. А у сборной Колумбии изменение точно будет, ибо дисквалификация у Даниэля Муньоса из-за удаления.

Ожидается, что это будет последний матч Лионеля Месси на Кубках Америки. Он сам неоднократно говорил, что через четыре года на подобном турнире не сыграет.

На групповом этапе Аргентина победила Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). На стадии плей-офф «альбиселесте» выиграли у Эквадора (1:1, по пенальти 4:2) и Канаду (2:0).

Что касается Колумбии, то она в группе играла с Парагваем (2:1), Коста-Рикой (3:0) и Бразилией (1:1). В 1/4 финала Колумбия победила Панаму (5:0), а в 1/2 финала обыграла Уругвай (1:0).

Сборная Аргентины является 15-кратным победителем Кубка Америки (она выиграла и предыдущий турнир в 2021 году). Сборная Колумбии единственный раз брала золото на Копе в 2001 году.

Финал Копа Америка между Аргентиной и Колумбией пройдёт в Майами, штат Флорида. Начало матча – 15 июля в 03:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить здесь.

Кирилл Иванцов