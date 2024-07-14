Месси вручил подарки игрокам сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вручил подарки всем футболистам команды. Звёздный футболист подарил партнёрам наушники в цветах национальной сборной. Соответствующее фото показал в социальных сетях Роберто Гарначо – брат игрока «альбиселесте» Алехандро Гарначо.

В ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. Игра стартует в 03:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult. Сборная Аргентины может выиграть Кубок Америки второй раз кряду.