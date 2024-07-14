Андронов дал прогноз на финал Аргентина - Колумбия

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящей встрече сборных Аргентины и Колумбии в финале Кубка Америки – 2024.
«Аргентина трофей выиграет так или иначе, но ставить на ее победу нет смысла. А вот «обе забьют» в этом матче мне очень нравится. У Аргентины неидеальная оборона, Колумбия может этим воспользоваться», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».
Поединок между Аргентиной и Колумбией состоится в ночь с 14 на 15 июля. В полуфинале престижного турнира «альбиселесте» одолели Канаду, а колумбийцы взяли верх над Уругваем.
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