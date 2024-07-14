Андронов дал прогноз на финал Аргентина - Колумбия

«Аргентина трофей выиграет так или иначе, но ставить на ее победу нет смысла. А вот «обе забьют» в этом матче мне очень нравится. У Аргентины неидеальная оборона, Колумбия может этим воспользоваться», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».