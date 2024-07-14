Месси назвал человека, который вернул его в сборную Аргентины

«На тот момент мне было 29 или 30 лет. Это решение было сумасшествием. Однако было много всего, что мы пережили с командой. Эдгардо Бауса решил взяться тогда за дело. Он общался со мной о сборной. Тогда у меня снова возникли чувства, и я захотел вернуться в команду. Мне хотелось быть частью этого коллектива. В итоге вместе с Баусой я вернулся на матч с Уругваем. Это лучшее решение в моей карьере», - передает слова 37-летнего игрока Ole.