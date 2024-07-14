Месси рассказал, как страдал в сборной Аргентины

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался насчет своей карьеры в национальной команде.

«В данный момент не хочу думать о будущем. У меня был этап в сборной, когда мне пришлось страдать из-за неудачных результатов. Тогда было все плохо. Сейчас же я наслаждаюсь каждым днем. Впереди очередной финал для Аргентины. Приложу максимум усилий для достижения поставленной цели», - передает слова 37-летнего футболиста Dsports.

В финальном матче Кубка Америки – 2024 сборная Аргентины сыграет против национальной команды Колумбии. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля.