Месси обратился к болельщикам сборной Аргентины

37-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился к фанатам команды в преддверии финального матча Кубка Америки – 2024.
«Гордитесь командой, тем, чего мы достигли. Впереди еще один финал для Аргентины. Мы уже становились победителями Кубка Америки, чемпионата мира и Финалиссимы. Мало кто может похвастаться этим. Надеюсь, мы продолжим добиваться побед», - передает слова нападающего Dsport.
В финальном поединке Кубка Америки Аргентина померяется силами с командой Колумбии. Встреча состоится в ночь в 14 на 15 июля. Аргентинцы являются действующими чемпионами турнира.
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