Месси обратился к болельщикам сборной Аргентины

«Гордитесь командой, тем, чего мы достигли. Впереди еще один финал для Аргентины. Мы уже становились победителями Кубка Америки, чемпионата мира и Финалиссимы. Мало кто может похвастаться этим. Надеюсь, мы продолжим добиваться побед», - передает слова нападающего Dsport.