Месси эмоционально высказался перед финалом Кубка Америки

«Последний день турнира. Мы снова дошли до финала. Команда преодолела невероятный путь. Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия, а также сказать спасибо аргентинским болельщикам, приехавшим поддержать нас. Всех крепко обнял. Аргентина, вперед!» - оставил сообщение 37-летний нападающий в соцсети.