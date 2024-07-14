Месси эмоционально высказался перед финалом Кубка Америки

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси разместил публикацию в социальных сетях в преддверии финала Кубка Америки против национальной команды Колумбии.
«Последний день турнира. Мы снова дошли до финала. Команда преодолела невероятный путь. Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия, а также сказать спасибо аргентинским болельщикам, приехавшим поддержать нас. Всех крепко обнял. Аргентина, вперед!» - оставил сообщение 37-летний нападающий в соцсети.
В финале Кубка Америки – 2024 сборной Аргентины будет противостоять команда Колумбии. Встреча пройдет в ночь с 14 на 15 июля.
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