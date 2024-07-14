Луис Суарес стал лучшим игроком матча за бронзу на Кубке Америки

Минувшей ночью состоялся поединок за третье место на Кубке Америки – 2024. В этом матче встретились сборные Уругвая и Канады. Игровое время матча завершилось результативной ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были уругвайцы – 4:3.

Стоит отметить, что Уругвай был на волоске от поражения в основное время. Звездный нападающий Луис Суарес спас свою команду, отметившись голом в добавленное время. Благодаря своей успешной игре опытный форвард получил награду лучшему футболисту встречи.

Напомним, что в финальном матче Кубка Америки сыграют национальные команды Аргентины и Колумбии. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 июля.