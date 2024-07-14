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Кубок Америки (Copa America)

Суарес – тащер: Уругвай еле спасся и взял бронзу Кубка Америки, победив Канаду по пенальти

14 Июля 2024 • 05:10 Комментировать
Канада
2:2
Уругвай
окончен после пенальти

Странно, почему на чемпионатах Европы ещё не вернули матч за третье место, учитывая стремление УЕФА увеличивать число игр. На Копа Америка матч за третье место – традиционное событие. Сборные Канады и Уругвая сошлись в очной встрече за бронзовые медали.

Протокол игры  
Канада

2:2

пен. 3:4

Уругвай
  8'Бентанкур Родриго (0:1)
(1:1) Коне Исмаэль22'  
(2:1) Дэвид Джонатан80'  
  90'Суарес Луис (2:2)
   
Сент-Клэр Дейн  91'Джонстон Алистер 62' (Дэвис Альфонсо ( 62') Де Фужероль Люк  7' 67' (Корнелиус Дерек ( 67') Бомбито МойзеЛарьи РичиКоне Исмаэль  79'Шуаньер МатьёАли Ахмед 77' (Бейр Телониус ( 77') Осорио Джонатан 77' (Миллар Лиам ( 77') Шаффельбург ДжейкобОлувасейи Тани  63' 67' (Дэвид Джонатан ( 67')
Запасные: Уотерман ДжоэлХиберт КайлРассел-Роу ДжейсенЛарин КайлПьетт СамюэльЭуштакиу СтивенМиллер КамальМакгилл ТомасКрепо Максим
Рочет СерхиоНандес НайтанХименес ХосеКасерес СебастьянВинья Матиас  26' 67' (Олаcа Лукас ( 67') Бентанкур Родриго  85'Угарте Мануэль 46' (Суарес Луис ( 46') Вальверде ФедерикоПельистри Факундо 62' (Оливера Кристиан ( 62') Нуньес Дарвин 46' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 46') Араухо Максимилиано 62' (Родригес Брайан ( 62')
Запасные: Каноббио АгустинМеле СантьягоИзраэль ФранкоМаричаль НиколасОкампо БрайанМартинес ЭмилианоОливера МатиасАраухо Рональд
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В полуфинале Канада проиграла Аргентине (0:2) – разница в классе, понятно, все дела. А вот Уругвай в 1/2 финала не совладал с Колумбией (0:1), проведя больше тайма в большинстве. Там ещё после матча уругвайские игроки подрались с колумбийскими болельщиками. Дарвин Нуньес был активным участником сего действа. Против него и ещё нескольких футболистов «чарруа» КОНМЕБОЛ открыл дисциплинарные дела, но пока они не дисквалифицированы.

Бентанкур вышел против Канады в старте, хотя в прошлом матче был заменён из-за травмы. Плюс Найтан Нандес вернулся после дисквалификации. Марсело Бьелса выставил у Уругвая основной состав, тогда как его визави Джесси Марш пошёл другим путём и серьёзно разбавил стартовое сочетание. Те же Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид и Кайл Ларин начали матч на скамейке запасных – первые двое после перерыва вступили в игру с замен.

Канадцы заиграли инициативно, однако пропустили первыми. На восьмой минуте. Вальверде навесил с углового, Касерес скинул головой к левому углу вратарской, а Бентанкур остановил мяч правой ногой, развернулся и с левой засадил мяч в сетку (0:1). Через несколько минут – подключение Макси Араухо по левому полуфлангу благодаря классной передаче Дарвина Нуньеса. Оторвался Араухо от Джонстона и ударил по воротам – потащил Сент-Клэр.

Что там канадцы в нападении? Ричи Лари слева с дистанции пробил неточно. Шаффельбург также слева навесил на дальнюю штангу, и казалось, что гол неминуем, но Касерес не позволил забить Олувасейи – угловой. И уже этот стандарт принёс гол в ворота сборной Уругвая. Марсело Бьелса пришлось вставать с холодильника, чтоб подгонять своих подопечных.

Шаффельбург подал угловой с правого края, мяч в результате верховой борьбы Бомбито с Хименесом отлетел к Коне, а тот продемонстрировал акробатический трюк. Исмаэль задрал ногу в левую сторону и перекинул мяч через Рочета (1:1). Тут же Уругвай фиктивно вернул себе превосходство в счёте. Пельистри отправил мяч в дальний угол, но пред тем был офсайд у Максимилиано Араухо. Поэтому осталось 1:1.

Канадцы продолжали играть первым номером. Они вполне могли и должны были уходить на перерыв лидерами в счёте. Самый жирный момент (точнее, два в одном) под конец первого тайма имел Осорио. Обыгрался Джонатан с Олувасейи и не переиграл Рочета, с коим оказался с глазу на глаз. Добивание всё равно последовало в пустые ворота от Осорио, но не такие уж они были пустые, раз ленточку защитил Нандес.

Во втором тайме игра пошла, такое ощущение, в русле подготовки к серии пенальти. Тренеры поменяли игроков с жёлтыми карточками – но не только. С начала тайма тряхнуть стариной на поле вышел Луис Суарес, в середине – появился Лукас Оласа из «Краснодара». Игру больше вести стали уругвайцы. Олувасейи, впрочем, имел момент с выходом один на один – Рочет вышел победителем из той дуэли.

К концовке «чарруа» вроде поджимать стали своих соперников. Де Арраскаэта выбрался один на один с Сент-Клэром и зря отпасовал на Суареса – Корнелиус разрядил обстановку. Вскоре Корнелиус накрыл удар Брайана Родригеса. С рикошетом с линии штрафной в перекладину приложился Феде Вальверде. А Канада взяла и забила на 80-й минуте. Коне ударил с дистанции, Рочет отразил перед собой, и на добивании ближний угор поразил Джонатан Дэвид, которому не помешал Бентанкур (2:1).

Значит, не хотели всё-таки команды доводить дело до серии пенальти. Иначе Уругвай не атаковал бы активно, а Канада особо не стремилась бы забивать в ответных атаках. Но теперь серия пенальти смотрелась спасением для уругвайцев. Они не сдавались. Многое у них не получалось, однако в компенсированное время кое-что получилось. Суарес сначала не использовал отличный шанс, с правого угла вратарской не пробив мяч сквозь Сент-Клэра. Зато прострел справа от Хосе Марии Хименеса Суарес без проблем конвертировал в гол (2:2).

Так что и правда серия пенальти. Канада начала её. Джонатан Дэвид отличился в левый угол (1:0, здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Вальверде – туда же (1:1). Сент-Клэр затем получил жёлтую карточку за неподобающее поведение. Бомбито отправил мяч в район правого угла (2:1). Бентанкур уверенно поразил левую девятку (2:2).

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Коне ударил в левый угол, и Рочет справился (2:2). Де Арраскаэта послал мяч в центральную часть створа (2:3). Шуаньер не прогадал – в левый угол (3:3). Суарес – в правый (3:4). Альфонсо Дэвис – по центру в перекладину (3:4, конец). После серии пенальти партнёры подбрасывали Суареса на руках. Бронзовые медали достаются Уругваю, а Канада финиширует четвертой на дебютном для неё Кубке Америки.

 

Кирилл Иванцов

Луис Суарес на этом завершит карьеру в сборной Уругвая?
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