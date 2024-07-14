Месси ждёт гола от ди Марии в финале Кубка Америки

Финал Кубка Америки станет для Анхеля ди Марии последним матчем в составе сборной Аргентины.

36-летний футболист решил, что завершит международную карьеру после завершения Кубка Америки. «Альбиселесте» добрались до финала, где сыграют с Колумбией. Матч пройдёт 15 июля, его старт запланирован на 03:00 по московскому времени.

В преддверии поединка Месси рассказал, что думает о скором уходе ди Марии.

«Может быть, он снова забьёт, как делал это в предыдущих финалах, кто знает? Было бы невероятно.

Мы постоянно просим его остаться, ведь впереди отборочные матчи ЧМ-2026, но он принял решение, ничего не поделать», – сказал в интервью Direct TV Sports восьмикратный обладатель «Золотого мяча».