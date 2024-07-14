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Кубок Америки (Copa America)

Тренер сборной Колумбии рассказал, что нужно его команде для победы над Аргентиной в финале

14 Июля 2024 • 04:49 Комментировать
Аргентина
...
Колумбия
1 2.15 X 2.90 2 4.40
Через 21 ч. 41 мин.

Рулевой сборной Колумбии Нестор Лоренсо рассказал, что думает о предстоящем матче финала Кубка Америки с Аргентиной.

«Кофейщики» подходят к решающему поединку в статусе очевидных андердогов – им будут противостоять действующие победители чемпионата мира и Кубка Америки. Встреча состоится 15 июля в 03:00 по московскому времени.

«Нам нужно быть лучшей сборной Колумбии, сильнейшей версией себя, чтобы победить аргентинцев, выигравших всё. Будет очень нелегко. Для достижения цели мы должны быть отлично подготовлены. Нас ждёт сложнейший матч. 

В некоторых играх нам пришлось заново находить себя, преодолевать препятствия, но команда отлично реагировала на все трудности. Нам есть куда расти, однако сейчас мы в хорошей форме», – заявил на предматчевой пресс-конференции Лоренсо.

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АРГЕНТИНА КОЛУМБИЯ
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