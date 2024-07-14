​Ривалдо: «Выступление сборной Бразилии - это позор»

Бывший обладатель «Золотого мяча», а также чемпион мира в составе бразильской сборной, Ривалдо, удручён выступление бразильской сборной на Кубке Америки. Самая титулованная сборная в мире вылетела с турнира после неудачи в игре со сборной Уругвая.

- Как бывший игрок бразильской сборной я имею право критиковать и считаю, что игроки тоже должны разделить ответственность. Выступление на Кубке Америки обернулось позорищем. Игрокам срочно нужно прибавить, и не только в смысле техники, но и харизмы. В этот раз было слишком много слабых игроков. Сборную Бразилии перестали бояться, - цитирует слова Ривалдо Betfair.