Скалони поделился планом Аргентины на финал Кубка Америки

Сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки с соперниками из Колумбии. Матч стартует 15 июля в 03:00 по московскому времени.

«Это финальная игра, и каждый финал по-своему уникален, но ДНК сборной Аргентины всегда остаётся одинаковой. Мы не изменим наш подход с футбольной точки зрения, постараемся захватить инициативу, хоть и понимаем, что на карту поставлено очень многое», – заявил на пресс-конференции рулевой «альбиселесте».

В полуфинале аргентинцы одержали победу над сборной Канады (2:0), в то время как Колумбия с минимальным счётом одолела.

В случае успеха Аргентина станет победителем Кубка Америки во втором розыгрыше кряду.