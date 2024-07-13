​Адольфо Валенсия: «Месси уже не тот»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико», Адольфо Валенсия, призвал своих соотечественников, футболистов сборной Колумбии, не бояться Лионеля Месси в финале Кубка Америки. По его словам, Месси стал ещё меньше двигаться со времён победы в чемпионате мира.

- Это уже не тот Месси, который был в «Барселоне», когда его пытались закрыть шесть или семь игроков. Он утратил скорость, он утратил силу, - цитирует слова Валенсии derbyderbyderby.it.

Финал Кубка Америки пройдет в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени, в нём сыграют сборные Колумбии и Аргентины.