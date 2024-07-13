Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Кубок Америки (Copa America)

​Адольфо Валенсия: «Месси уже не тот»

13 Июля 2024 • 23:09 Комментировать

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико», Адольфо Валенсия, призвал своих соотечественников, футболистов сборной Колумбии, не бояться Лионеля Месси в финале Кубка Америки. По его словам, Месси стал ещё меньше двигаться со времён победы в чемпионате мира.

- Это уже не тот Месси, который был в «Барселоне», когда его пытались закрыть шесть или семь игроков. Он утратил скорость, он утратил силу, - цитирует слова Валенсии derbyderbyderby.it.

Финал Кубка Америки пройдет в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени, в нём сыграют сборные Колумбии и Аргентины.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Колумбии Адольфо Валенсия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Клопп может вернуться к работе – известна команда «Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании Тренер Нидерландов Куман вынес решение по пенальти на Кейне Кейн высказался о спорном пенальти после контакта с Дюмфрисом Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» Почему Дзюба стал никому не нужен в России
Спортивные новости
Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.07.24 в 03:00
Канада Канада
Уругвай Уругвай
7.40 4.00 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
13 Июля
23:09 · Кубок Америки
​Адольфо Валенсия: «Месси уже не тот»
22:53 · Кубок Америки
Месси рассказал, до каких пор будет играть в футбол
22:42 · Кубок Америки
​Наставник канадской сборной раскритиковал организацию Кубка Америки в США
18:09 · Кубок Америки
В финале Кубка Америки перерыв составит почти полчаса по необычной причине
15:51 · Кубок Америки
Ди Мария вспомнил о работе с Марадоной, Моуринью и Анчелотти
15:29 · Кубок Америки
Ди Мария: «Я теневой работник – никогда не любил камеры»
14:56 · Кубок Америки
Ди Мария высказался об уходе из сборной Аргентины
14:49 · Кубок Америки
Ди Мария рассказал, почему Месси лучше Роналду
12:57 · Кубок Америки
Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии
08:51 · Кубок Америки
Валенсия: «Месси уже не тот, что был в «Барселоне»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Кордоба играет за сборную Колумбии не как за «Краснодар» эксклюзив
07:56 · Кубок Америки
Президент Аргентины выбрал между Месси и Пеле 1
01:31 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль: «Надеюсь, Месси выиграет Кубок Америки»
12 Июля
15:38 · Кубок Америки
Агуэро рассказал, как Аргентине войти в список величайших команд всех времён 1
09:31 · Кубок Америки
Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию
08:31 · Кубок Америки
Месси сделал важное заявление перед финалом Кубка Америки
11 Июля
20:00 · Кубок Америки
Аршавин – о Хамесе: «Я думал, он уже умер» 1
16:24 · Кубок Америки
Хамес Родригес эмоционально высказался после выхода в финал Кубка Америки
15:58 · Кубок Америки
Суарес взялся за старое – попытался укусить соперника
10:03 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста РПЛ могут сыграть против Месси
08:20 · Кубок Америки
Нападающий «Ливерпуля» Нуньес получил удар по лицу в массовой драке
08:11 · Кубок Америки
Нуньес швырнул стул в фанатов после вылета с Кубка Америки
07:18 · Кубок Америки
Аргентина и Месси узнали соперника по финалу Кубка Америки
07:12 · Кубок Америки
Звёзды Уругвая Нуньес и Араухо подрались с фанатами после вылета с Кубка Америки 2
05:25 · Кубок Америки
Сборная Колумбии сыграет в финале Кубка Америки впервые за 23 года
Все новости
Рекомендуем