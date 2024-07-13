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Кубок Америки (Copa America)

Месси рассказал, до каких пор будет играть в футбол

13 Июля 2024 • 22:53 Комментировать
Аргентина
...
Колумбия
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15.07 03:00

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры.

37-летний футболист недавно признался, что нынешний Кубок Америки станет для него последним. 15 июля аргентинцы могут поднять над головой трофей – в финале предстоит сыграть со сборной Колумбии.

Что касается клубной карьеры, то Месси пока не планирует вешать бутсы на гвоздь, но всё чаще даёт намёки на то, что уход уже не за горами.

«Я буду продолжать играть до тех пор, пока не настанет подходящее время [чтобы уйти], пока не почувствую, что больше не могу», – цитирует Inter Miami News Hub звёздного форварда.

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги

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