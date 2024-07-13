​Наставник канадской сборной раскритиковал организацию Кубка Америки в США

Наставнику канадской сборной по футболу Джесси Маршу не понравилась организация Кубка Америки в США - после того, как его команда уступила в полуфинале турнира чемпионам мира, аргентинцам, он критически высказался на эту тему.

- К нам относились как к любителям. Организация турнира, на мой взгляд, была непрофессиональной. Ещё и получали оскорбления на расовой почте весь турнир. В таких условиях было нелегко сфокусироваться на главном - достойно представить страну. Удивляют и жалобы на жёсткую игру с нашей стороны, мы приехали сюда представлять страну, и никто не собирался убирать ногу в противоборстве в такой ответственной ситуации, - цитирует слова Марша derbyderbyderby.it.