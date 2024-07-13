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Кубок Америки (Copa America)

В финале Кубка Америки перерыв составит почти полчаса по необычной причине

13 Июля 2024 • 18:09 Комментировать

В ночь с воскресенья на понедельник, если говорить о европейском времени, в финале Кубка Америки сразятся национальные сборные Аргентины и Колумбии. В перерыве матча известная певица Шакира выступит со своим мини-шоу. Оно продлится около 25 минут, поэтому перерыв футбольного матча придётся увеличить.

Стоит сказать, что решение об увеличении перерыва футбольного матча ради выступления певицы стало критикуемым. На уровне финала континентального футбольного турнира видеть такие изменения странно.

Добавим, что Шакира является бывшей женой экс-футболиста «Барселоны» Херарда Пике.

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Сборная Аргентины Сборная Колумбии Шакира ещё теги
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