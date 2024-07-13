Канада – Уругвай: Будет ли Суарес в стартовом составе в матче за третье место на Копа Америка

Сборные Канады и Уругвая сыграют в очном матче на Кубке Америки за бронзовые медали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Канада: Крепо, Альфонсо Дэвис, Корнелиус, Бомбито, Джонстон, Шаффельбург, Эуштакиу, Осорио, Ларьи, Ларин, Джонатан Дэвид.

Уругвай: Рочет, Винья, Матиас Оливера, Хосе Хименес, Найтан Нандес, Вальверде, Угарте, Максимилиан Араухо, де Арраскаэта, Пельистри, Суарес.

За Уругвай не смогут сыграть имеющие повреждения защитник Рональд Араухо и полузащитник Родриго Бентанкур, а также получивший дисквалификацию из-за жёлтых карточек хавбек Николас де ла Крус.

Предположим, что Марсело Бьелса выпустит в стартовом составе 37-летнего нападающего Луиса Суареса. Кто знает, может, он проведёт последний матч в футболке сборной.

В полуфиналах Канада проиграла Аргентине (0:2), а Уругвай – Колумбии (0:1). Кто ещё не сможет принять участие в матче из-за травмы? Полузащитник «кленовых листьев» Тажон Бушанан.

Против нескольких игроков сборной Уругвая открыто дисциплинарное дело по мотивам скандальной драки после полуфинального матча с Колумбией, но на данный момент они не дисквалифицированы.

Матч за третье место на Копа Америка между Канадой и Уругваем состоится в Шарлотте, штат Северная Каролина, 14 июля в 3:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов