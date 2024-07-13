Ди Мария вспомнил о работе с Марадоной, Моуринью и Анчелотти

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о некоторых тренерах, с которыми поработал.

«Некоторые тренеры учат вас тактике, в то время как другие будут больше играть с вашей мотивацией. Марадона относился ко вторым.

Мне нравилось работать с Моуринью в «Реале» после его требла с «Интером». Когда пришёл Анчелотти, он нашёл для меня место в тройке полузащитников, хотя я раньше там не играл. В итоге я выиграл Лигу чемпионов и провёл великолепный сезон как на личном, так и на командном уровне. Мне сейчас 36, и я продолжаю учиться и совершенствоваться каждый день», - сказал ди Мария в интервью L’Equipe.